ВАКС арестовал замминистра агрополитики Дмитрасевича

Высший антикоррупционный суд в четверг, 9 мая, избрал меру пресечения заместителю министра агрополитики Маркияну Дмитрасевичу. Его взяли под стражу до 7 июля.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что 9 мая 2024 года судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн залога к заместителю действующего министра, который совместно с другими лицами подозревается в завладении землей на Сумщине площадью около 2, 5 тыс. га стоимостью 291 млн. грн. и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га на 190 млн. грн.

Срок действия меры пресечения избран до 7 июля 2024 года.

Заметим, что Дмитрасевич фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.

Прокуроры считают, что Дмитрасевич своими действиями влиял на других участников схемы с целью скрыть документ, подтверждающий право постоянного использования двух госпредприятий в Сумской области.

Сольского разоблачили на завладении государственной землей почти на 300 млн грн

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экс-председателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.

По данным следствия, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Позже стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич.

По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу проходит 12 подозреваемых.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи.

Кроме этого, Сольский написал заявление об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.