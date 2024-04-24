Не только Сольский: по делу о завладении землей подозрение получил и замминистра

По делу о завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн. кроме действующего министра аграрной политики Николая Сольского подозревают и его заместителя - Маркияна Дмитрасевича.

Об этом сообщили в "Экономической правде".

По данным следствия, к моменту расследования Дмитрасевич уже покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Прокуроры считают, что Дмитрасевич своими действиями влиял на других участников схемы с целью скрыть документ, подтверждающий право постоянного использования двух госпредприятий в Сумской области.

Согласно следствию, должностные лица влияли на других участников схемы с целью скрыть документацию, касающуюся права пользования землями госпредприятий в Сумской области. Эти земли незаконно передавались физическим лицам, а затем в аренду агрофирме "Агрофирма "Доверие 2008".

Согласно обвинению, Дмитрасевич в 2017 году выступал как генеральный директор агрофирмы, получившей право аренды на значительное количество земельных участков, несмотря на акт Госгеокадастра о самовольном занятии земель. Эти участки впоследствии были переданы в собственность участникам АТО, сразу переоформившим их на агрофирму "Доверие 2008".

По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.

Как отреагировали в Минагрополитики

Впоследствии Минагрополитики отметило, что Дмитрасевич никуда не сбегал, а находится в командировке в Брюсселе, которая продлится до 28 апреля.

"Маркиян Дмитрасевич принимает участие в разъяснительных встречах Европейской Комиссии и Украины для осуществления официального скрининга украинского законодательства в рамках переговорного процесса "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Фактически с этих встреч начинаются переговоры о вступлении Украины в ЕС", - написали в ведомстве .

Там добавили, что это уже вторая командировка чиновника. Первое было с 12 по 21 апреля. Тогда Дмитрасевич в составе делегации находился с заграничным визитом в Скопье (Республика Северная Македония). После этого он не стал возвращаться в Украину, а сразу уехал в Брюссель .

Сам Сольский считает, что события семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом.

"События, относительно которых, по информации НАБУ, сообщено о подозрении мне и относительно которых распространяются информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 гг., то есть в то время, когда я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни главой Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике", - заметил Сольский.