Уже третьему топ-менеджеру банка "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении из-за хищения более полумиллиарда гривен

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении уже третьему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который разворовал миллиарды в интересах собственника - экс-олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении ГБР говорится, что топ-менеджер в свое время занимал должность заместителя председателя правления, а в 2015 году стал Председателем правления АО "Банк "Финансы и Кредит".

По данным следствия, бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка, что подрывало украинскую экономику. К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди прочих трех заместителей Председателя правления банка.

Только в одном эпизоде деятельности участников преступной организации установлены убытки более чем в 560 млн грн.

По информации ГБР, бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.

"Эксвладелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные экс-олигархом Глава и члены правления банка "Финансы и Кредит, в том числе и заместители главы правления", - отмечают в ГБР.

После перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

Бывшему заместителю Председателя правления банка сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года в этом уголовном производстве были разоблачены и задержаны еще два бывших заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Им было сообщено о подозрении по аналогичным статьям и избрана мера пресечения в виде удерживания под стражей с суммой залога в размере 450 млн грн и 467 млн грн соответственно. По состоянию на настоящее время залог не внесен.

Отметим, что владельцем банка "Финансы и Кредит" является экснардеп и бизнесмен Константин Жеваго.

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особенно большом размере). В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГИ.