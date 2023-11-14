Экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" подозревают в хищении полмиллиарда гривен

Бывшему заместителю председателя правления банка "Финансы и Кредит" олигарху Константину Жеваго сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, из-за которой были украдены деньги банка, подрывая украинскую экономику. К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди прочих и должностное лицо АО «Банк «Финансы и Кредит» – заместителя председателя правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка.

"С его помощью было украдено почти 560,5 млн грн. Бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка", - отмечают в ГБР.

По данным следствия, эксвладелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в которое входили привлеченные эксолигархом председатель и члены Правления АО «Банк «Финансы и Кредит», в том числе и заместитель председателя правления.

"После перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что бывший заместитель председателя правления банка уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

"Оно задержано, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГБР.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Отметим, что владельцем банка "Финансы и Кредит" является экснардеп и бизнесмен Константин Жеваго.

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного группой или преступным путем, совершенное организованно особенно в большом размере).

Речь идет о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров этого финучреждения, ныне находящегося в состоянии ликвидации. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, в том же месяце французский суд принял решение об экстрадиционном аресте бизнесмена. Позже Жеваго вышел на свободу, уплатив залог в 1 миллион евро.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов в размере 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГО.