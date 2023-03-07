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Суд арештував частину активів Ferrexpo в рамках позову Фонду гарантування вкладів проти Жеваго
Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Ferrexpo в рамках позову в рамках справи за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти власника банку “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго. Про це повідомляє прес-служба Фонду.
"Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, суд арештував 50,3% від статутного капіталу Полтавського гірничо--збагачувального комбінату, 50,3% від статутного капіталу Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, а також 50,3% від статутного капіталу Беланівського гірничо-збагачувального комбінату. Ці активи опосередковано через компанію Ferrexpo належать Жеваго.
Крім того, суд заборонив іншим пов'язаним з Жеваго компаніям відчужувати ці активиПідписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на початку січня Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків його банку та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.
у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук. У ДБР зазначають, що клопотали про екстрадицію Жеваго перед 38 країнами.
Французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, а 29 грудня Суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу сплативши заставу в 1 млн євро.