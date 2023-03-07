Суд арештував частину активів Ferrexpo в рамках позову Фонду гарантування вкладів проти Жеваго

Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Ferrexpo в рамках позову в рамках справи за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти власника банку “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

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"Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, суд арештував 50,3% від статутного капіталу Полтавського гірничо--збагачувального комбінату, 50,3% від статутного капіталу Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, а також 50,3% від статутного капіталу Беланівського гірничо-збагачувального комбінату. Ці активи опосередковано через компанію Ferrexpo належать Жеваго.

Крім того, суд заборонив іншим пов'язаним з Жеваго компаніям відчужувати ці активи

Нагадаємо, на початку січня Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків його банку та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.

у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук. У ДБР зазначають, що клопотали про екстрадицію Жеваго перед 38 країнами.

Французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, а 29 грудня Суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу сплативши заставу в 1 млн євро.