Политика 1 час назад

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

В Украине беглому бизнесмену вменяют хищение из банка 113 млн долларов, после чего тот лопнул

Константин Жеваго. Фото: Новое время Константин Жеваго. Фото: Новое время
Константин Жеваго. Фото: Новое время

Интерпол по запросу Государственного бюро расследований Украины объявил бывшего депутата Верховной Рады третьего-восьмого созывов Константина Жеваго в международный розыск. Об этом говорится в сообщении ГБР.

В бюро его фамилию прямо не называют, но указывают, что 27 сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении в том, что он как бенефициар банка "Финансы и кредит" организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения. С тех пор он находится во всеукраинском розыске.

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"Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка", — напомнили фабулу дела в ГБР.

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После этого, в сентябре 2015 года банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным, а в декабре того же года его решили ликвидировать. Фонд гарантирования вкладов физлиц процесс ликвидации банка не завершил до сих пор.

Напомним также, что Национальный банк Украины отсудил связанную с Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ за долги лопнувшего банка "Финансы и кредит".

В марте НБУ отобрал связанный с Жеваго Киевский судостроительно-судоремонтный завод, который был имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед Нацбанком.

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В январе Хозсуд Киевской области в рамках дела о банкротстве еще одного имущественного поручителя банка "Финансы и кредит" — Белоцерковского шинного завода "Росава" — признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд грн, а в феврале Нацбанк добился отмены договоров аренды и субаренды завода, заключенных без его ведома.

Ранее НБУ также отсудил у компании "Киевмедпрепарат" ряд объектов недвижимости в центре Киева, которые были переданы ему в ипотеку как обеспечение задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию.

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