Находящийся в розыске Жеваго хочет спасти состояние, манипулируя арбитражными управляющими

Резидент списка украинского Forbes Константин Жеваго последнее время все чаще попадает в скандалы. Сначала международное рейтинговое агентство Standard&Poor"s Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг связанной с олигархом горнорудной компании Ferrexpo, владеющей активами на территории Украины. Рейтинг был снижен с "B" до "B-" с негативным прогнозом. Причина: присвоение средств внутри компании. Позднее Печерский суд подтвердил право на арест самого олигарха. Фонд гарантирования вкладов постепенно допродает активы бывшего банка Жеваго "Финансы и кредит".

Среди прочих вопиющих кейсов бизнесмена — фиктивное банкротство компании "Росава". Подробнее об этом рассказывает в своей колонке на Цензор.нет Андрей Волков, основатель финансовой компании "Инвестохиллс Веста": "Откровенно нарушая процедуры погашения требований, арбитражная управляющая Светлана Демина вывела со счетов компании 50 млн гривен для предоплаты по договорам с ООО "Премиори". Тут важно понять, что этот кредитор тоже выпускает шины, как и "Росава", а еще по счастливому стечению обстоятельств имеет тот же адрес и одинаковый телефон бухгалтерии".

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Фактически, подконтрольная Жеваго компания "Премиори" вывела средства и обратилась в суд для проведения экспертизы. Это послужило основанием для остановки рассмотрения дела о банкротстве ЧАО "Росава" и позволило олигарху сохранить контроль над предприятием.

В это же время "Росава" пыталась доказать, что кредитные договоры были изменены без ее ведома, а потому не требуют уплаты. Позднее все предприятие "Росавы" по частям сдали в аренду подставным фирмам, которым решением суда запретили расторгать договора.

Такая схема позволяет вывести средства и перестать платить по долгам. ФК "Инвестохиллс Веста" призвала государственные органы и Национальную Ассоциацию арбитражных управляющих Украины принять меры и создать эффективный механизм противодействия коррупции и злоупотреблениям среди арбитражных управляющих.

Глава Ассоциации арбитражных управляющих Украины Николай Лукашук комментирует: "Развитие этических стандартов профессии арбитражных управляющих — важный этап становления всего института банкротства. Уже в сентябре нынешнего года мы совместно с Министерством юстиции, Pravo-Juustice и крупными игроками рынка банкротства начинаем разработку стандартов отрасли и продумываем эффективные механизмы контроля за их соблюдением. И крайне печально признавать, что пока что для этого есть причины — к сожалению, злоупотребления все еще случаются. Оценку же деятельности Светланы Деминой и последствий ее решений должен дать исключительно суд".