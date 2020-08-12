Олигарх Жеваго банкротит свой бизнес, чтобы уйти от уплаты долгов — СМИ

Крупнейший украинский производитель шин "Росава" продолжает затягивать судебные разбирательства в рамках дела о ликвидации предприятия. Компания, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, пытается уйти от уплаты миллиардов гривен кредиторам. Об этом пишет РБК-Украина.

В своей публикации РБК-Украина напоминает, что дело о банкротстве "Росава" тянется еще с 2018 года. К тому моменту компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. Значительная часть из них — это долги банку "Финансы и кредит", который был также аффилирован с Константином Жеваго и прошел процедуру ликвидации. Позднее Фонд гарантирования вкладов продал на аукционах эти долги, однако судебные решения по ним затягиваются.

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В публикации говорится, что требования нового владельца долга, компании "Инвестохиллс Веста", разделены на две группы. Первая: требования по двум договорам мультивалютной кредитной линии на общую сумму 2,7 млрд грн., которые заключены между ЧАО "Росава" и АО "Банк "Финансы и Кредит". Эти требования признаны в судебном порядке. Вторая группа: требования в сумме более 17 млрд грн., возникшие на основании договоров поручительства, залога, ипотеки, заключенных между ЧАО "Росава" и АО "Банк "Финансы и Кредит". В признании этих требований постановлением от 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киевской области отказал.

Цитата А.Волкова: "Отказ суда признать часть наших прав требования к ЧАО "Росава" — не логичен, так как после принятия решения акционерами предприятия о закрытии юридического лица, все требования полностью признал председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолий Полищук. Мы будем добиваться справедливости в Верховном суде".

27 августа 2020 года Верховный суд должен рассмотреть жалобу "Инвестохиллс Веста" на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по заявлению кредитора ООО "Премиори".