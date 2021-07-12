НБУ отсудил Белоцерковскую ТЭЦ за долги лопнувшего банка Жеваго

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Национального банка Украины к ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", взыскав с ответчика в пользу истца единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспортные средства.

Как передает FinBalance, ТЭЦ решено взыскать в счет погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию Нацбанка на сумму 1,51 млрд грн.

Суд решил, что имущество должно быть продано на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства по цене не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности.

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Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго, которому и принадлежал обанкротившийся банк "Финансы и кредит". По данным НБУ, на начало ноября 2019 года долг этого банка по кредитам рефинансирования составил 6,7 млрд грн.

Напомним, что банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным еще в сентябре 2015 года, а в декабре того же года его решили ликвидировать.

В апреле Хозсуд Киева принял иск НБУ, который захотел забрать киевскую гостиницу "Салют", переданную ранее в ипотеку в обеспечение долгов данного финучреждения перед НБУ по кредитам рефинансирования. В июне прошлого года этот же суд в рамках дела о банкротстве гостиницы признал требования ряда кредиторов, в том числе НБУ на 4,2 млрд грн, как обеспеченные залогом имущества должника.

В марте НБУ сообщил, что исполнительная служба Министерства юстиции открыла исполнительное производство по обращению взыскания на имущество Киевского судостроительно-судоремонтного завода, который также связан с Жеваго и является имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед НБУ на 4,2 млрд грн.

В январе Хозсуд Киевской области в рамках дела о банкротстве еще одного имущественного поручителя банка "Финансы и кредит" — Белоцерковского шинного завода "Росава" — признал денежные требования НБУ на 5,7 млрд грн как обеспеченные.

Ранее НБУ отсудил у компании "Киевмедпрепарат" ряд объектов недвижимости в центре Киева, которые были переданы ему в ипотеку как обеспечение задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию.

Самого же Жеваго украинские правоохранительные органы еще в 2019 году заподозрили в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит". Ныне он находится в розыске.