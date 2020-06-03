Киевский суд снял арест с акций компании Жеваго

Апелляционный суд Киева снял ограничения с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), установленные в январе по делу бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго и банка "Финансы и Кредит", сообщает пресс-служба компании.

"Апелляционный суд Киева полностью удовлетворил апелляцию Ferrexpo AG. Это означает, что ограничение, охватывающее 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining, было отменено. Решение Киевского апелляционного суда является высшим судебным решением в этом деле, и, как таковое, оно является заключительным этапом апелляционного процесса", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что суд установил ограничение на продажу 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland 31 января 2010 года.

Швейцарское подразделение Ferrexpo AG Switzerland подало апелляцию на решение суда. По мнению компании, временное ограничение связано с вопросами, касающимися бывшего генерального директора Константина Жеваго и подразделений банка "Финансы и кредит", которыми он владел до 2015 года.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем 97,67% акций банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком Украины (НБУ) договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения.

В декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. 17 сентября 2015 года НБУ принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" в категорию неплатежеспособных.

Как известно, в сентябре 2019 года Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению денег банка "Финансы и кредит", где он был бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. Вскоре суд позволил арестовать этого бизнесмена и экс-нардепа. Также Жеваго был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.