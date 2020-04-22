  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Жеваго окончательно проиграл спор с НБУ по 1,5 млрд грн рефинансирования

Олигарх проиграл Нацбанку спор в Верховном суде по долгам

Жеваго окончательно проиграл спор с НБУ по 1,5 млрд грн рефинансирования Жеваго окончательно проиграл спор с НБУ по 1,5 млрд грн рефинансирования
Константин Жеваго. Фото: bankruptcy-ua.com

Верховный Суд 14 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу олигарха Константина Жеваго и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым для Жеваго была возвращена его апелляционная жалоба на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.

Этим решением был удовлетворен иск НБУ к Жеваго и взыскано с ответчика в качестве поручителя банка "Финансы и кредит" 1,54 млрд грн долга по рефинансированию, сообщает Finbalance.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции "пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения постановления суда об оставлении без движения апелляционной жалобы, стороной заявителя не совершено никакого действия во исполнение требований постановления суда".

Напомним, Нацбанк в декабре 2019 года заявлял, что решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года о взыскании с Жеваго 1,54 млрд грн вступило в законную силу.

Как отмечал НБУ, 26 декабря 2019 года он получил исполнительные листы и обратился к Государственной исполнительной службе по принудительному исполнению решения суда.

При этом регулятор сообщал, что на конец декабря 2019 года общий долг банка "Финансы и Кредит" по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

"Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания денег непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", — отмечал начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Читайте также:
Зеленский через главу "АвтоКрАЗа" попросил олигарха Жеваго "выйти на связь"

Как известно, в сентябре 2019 года Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению денег банка "Финансы и кредит", где он был бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. Вскоре суд позволил арестовать этого бизнесмена и экс-нардепа. Также Жеваго был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.

В январе 2020 года сообщалось об аресте 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих Жеваго (через Ferrexpo).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ позволил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности
НБУ позволил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности
НБУ ужесточил требования по списанию проблемных активов банков
НБУ ужесточил требования по списанию проблемных активов банков
Нацбанк прекращает публиковать курс филиппинского песо
Нацбанк прекращает публиковать курс филиппинского песо
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Стало известно, кому не будут повышать пенсии

  3. Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

  4. В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

  5. Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м

Загрузка...