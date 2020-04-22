Жеваго окончательно проиграл спор с НБУ по 1,5 млрд грн рефинансирования

Верховный Суд 14 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу олигарха Константина Жеваго и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым для Жеваго была возвращена его апелляционная жалоба на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.

Этим решением был удовлетворен иск НБУ к Жеваго и взыскано с ответчика в качестве поручителя банка "Финансы и кредит" 1,54 млрд грн долга по рефинансированию, сообщает Finbalance.

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В частности, Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции "пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения постановления суда об оставлении без движения апелляционной жалобы, стороной заявителя не совершено никакого действия во исполнение требований постановления суда".

Напомним, Нацбанк в декабре 2019 года заявлял, что решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года о взыскании с Жеваго 1,54 млрд грн вступило в законную силу.

Как отмечал НБУ, 26 декабря 2019 года он получил исполнительные листы и обратился к Государственной исполнительной службе по принудительному исполнению решения суда.

При этом регулятор сообщал, что на конец декабря 2019 года общий долг банка "Финансы и Кредит" по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

"Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания денег непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", — отмечал начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Как известно, в сентябре 2019 года Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к хищению денег банка "Финансы и кредит", где он был бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. Вскоре суд позволил арестовать этого бизнесмена и экс-нардепа. Также Жеваго был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.

В январе 2020 года сообщалось об аресте 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих Жеваго (через Ferrexpo).