Зеленский через главу "АвтоКрАЗа" попросил олигарха Жеваго "выйти на связь"

Президент Владимир Зеленский предложил генеральному директору АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавской области) Роману Черняку передать собственнику финансово-промышленной группы, в которую входит КрАЗ, Константину Жеваго, чтобы он "вышел на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

Об этом глава государства сказал в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область 6 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", — отметил Зеленский.

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"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", — добавил в свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ.

Напомним, 1 октября 2019 года вступило в законную силу решение Шевченковского суда Киева, согласно которому решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1 млрд 539 млн грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.

Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

Как известно, 27 сентября 2019 года заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Украины Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".