Заводы Тигипко и Жеваго уже второй год не смогли выполнить государственный оборонный заказ

Завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ. Об этом сообщает проект "Марлин" на своей странице в Facebook.

"Завод по ремонту и производства мореходных судов "Кузня на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, а сейчас Сергею Тигипко, в 2018-2019 годах не выполнил государственный оборонный заказ по трем контрактам. С "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные — с нарушением сроков поставки продукции", — идет речь в сообщении.

В частности, в Минобороны сообщают, что просроченная дебиторская задолженность за поставленный ЧАО "АвтоКрАЗ" аванс погашалась Министерством в течение ноября 2018 — апреля 2019 года.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что пока не планируют возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины.