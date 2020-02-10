Минобороны не собирается отзывать скандальные бронежилеты "Корсар"

Министерство обороны пока не планирует возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

Как известно, из-за закупки этих бронежилетов арестовали начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко. Следователи называли купленные бронежилеты некачественными.

"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", — сказал Загороднюк.

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Он ожидает, чтобы следствие по этому делу было беспристрастным.

"Сотрудничаем с ними, предоставляем все материалы. И дальше посмотрим. Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких участников комиссии. Мы туда пригласили некоторых народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь", — сказал Загороднюк.

Напомним, 5 ноября 2019 года следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны.

11 ноября 2019 года Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позже суд снизил сумму залога до 20 млн грн.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко пообещал внести залог в размере 20 млн грн за начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.