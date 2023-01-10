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Жеваго у Франції вийшов під заставу у мільйон євро, - ЗМІ
Підозрюваний у розтраті понад 2,5 млрд грн український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в розмірі €1 млн і вийшов із-під варти.
Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що Жеваго не може покидати Францію. Він також змушений буде відмічатись у поліції тричі на тиждень.
"Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію", - розповів УП співрозмовник.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, як повідомлялося раніше, 5 січня французький суд переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго до України на 19 січня.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук. У ДБР зазначають, що клопотали про екстрадицію Жеваго перед 38 країнами.
Французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, а 29 грудня Суд міста Шамбері (Франція) попередньо ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена
Тим часом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси і Кредит" та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.
За оцінкою Forbes, 2022 року Жеваго – п'ятий серед найбагатших українських бізнесменів. До повномасштабної війни його активи оцінювали більше ніж у $2 млрд, у грудні вони скоротилися до $1,4 млрд. Жеваго належить понад 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничо-збагачувальними комбінатами.