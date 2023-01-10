Жеваго во Франции вышел под залог в миллион евро, - СМИ

Подозреваемый в растрате более 2,5 млрд грн украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в размере €1 млн и вышел из-под стражи.

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Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Жеваго не может покидать Францию. Он также вынужден будет отмечаться в полиции три раза в неделю.

"Жеваго внес залог. Проживает в Куршевеле. Понедельник – среда – пятница отмечается в участке. Не может покидать материковую Францию", – рассказал УП собеседник.

Кроме того, как сообщалось ранее, 5 января французский суд перенес слушания по экстрадиции Жеваго в Украину на 19 января.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ДБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.

Французские правоохранители 27 декабря задержали экснардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, а 29 декабря Суд города Шамбери (Франция) предварительно принял решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена

Между тем Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму 46 млрд. гривен.

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.