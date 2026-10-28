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Британия выделяет более 10 млрд фунтов Украине: 500 млн срочно пойдут на ПВО к зиме

Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем / Офис президента

Правительство Великобритании объявило о предоставлении Украине дополнительной финансовой и военной поддержки на сумму более 10 млрд. фунтов стерлингов ($13 млрд.). Соответствующее решение предусмотрено в проекте британского бюджета.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с британским премьер-министром Энди Бернемом .

"Действительно сильный шаг и очень своевременный - как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится масштабировать. Каждый шаг на усиление Украины - это приближение России к мнению, что свою войну они должны завершить", - подчеркнул президент.

Выделенная сумма делится на несколько ключевых направлений:

  • 7 млрд фунтов стерлингов - на экономическую помощь, которую будут оказывать в течение трех лет;
  • 3 млрд фунтов стерлингов – на военные нужды через Британское агентство экспортного финансирования (UKEF);
  • 500 млн фунтов стерлингов - от Министерства обороны Британии на закупку средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критической инфраструктуры в преддверии зимы.

Точные сроки предоставления военной части помощи через агентство UKEF в британском правительстве пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине военную помощь на £100 млн ($135,5 млн) для усиления противовоздушной обороны в преддверии зимы. Пакет подразумевает ракеты-перехватчики для Patriot, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Автор:
Татьяна Бессараб

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