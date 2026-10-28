Wildberries, Ozon и сын Матвиенко: ЕС готовит новый пакет санкций против российского бизнеса

Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против России. В обновленный список ограничений предлагают внести основателей крупнейших российских маркетплейсов и родственников чиновников РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Радио Свобода".

Санкционное предложение было представлено послам 27 стран-членов ЕС в Брюсселе 21 октября. В настоящее время документ предусматривает введение ограничений в отношении 12 физических лиц и 105 компаний .

Среди ключевых фигурантов нового списка:

Татьяна Ким – основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries;

Александр Чачава – главный акционер онлайн-ритейлера Ozon;

Сергей Матвиенко – сын председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко;

другие влиятельные русские бизнесмены.

В Брюсселе рассчитывают согласовать новые санкции до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая запланирована на 16 ноября .

Несмотря на то, что новый пакет относительно невелик по объему, он направлен против более влиятельных представителей российского бизнеса.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году под санкции Евросоюза попали уже более 4600 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь России. Европейский Союз планирует расширить санкционное давление на четыре компании из Китая, которые могут быть причастны к поддержке российского военно-оборонного комплекса.