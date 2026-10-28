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Wildberries, Ozon и сын Матвиенко: ЕС готовит новый пакет санкций против российского бизнеса

ЕС готовит санкции против владельцев Wildberries и Ozon
ЕС готовит санкции против владельцев Wildberries и Ozon / Depositphotos

Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против России. В обновленный список ограничений предлагают внести основателей крупнейших российских маркетплейсов и родственников чиновников РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Радио Свобода".

Санкционное предложение было представлено послам 27 стран-членов ЕС в Брюсселе 21 октября. В настоящее время документ предусматривает введение ограничений в отношении 12 физических лиц и 105 компаний .

Среди ключевых фигурантов нового списка:

  • Татьяна Ким – основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries;
  • Александр Чачава – главный акционер онлайн-ритейлера Ozon;
  • Сергей Матвиенко – сын председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко;
  • другие влиятельные русские бизнесмены.

В Брюсселе рассчитывают согласовать новые санкции до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая запланирована на 16 ноября .

Несмотря на то, что новый пакет относительно невелик по объему, он направлен против более влиятельных представителей российского бизнеса.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году под санкции Евросоюза попали уже более 4600 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь России. Европейский Союз планирует расширить санкционное давление на четыре компании из Китая, которые могут быть причастны к поддержке российского военно-оборонного комплекса.

Автор:
Татьяна Бессараб

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