ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь России

Европейский Союз планирует расширить санкционное давление на четыре компании из Китая, которые могут быть причастны к поддержке российского военно-оборонного комплекса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Политико.

По данным издания, ссылающегося на внутренние документы ЕС, в новый пакет санкций против РФ могут попасть четыре китайских предприятия.

По информации источников, эти компании подозревают в содействии деятельности так называемого "теневого флота" России, поставке химической продукции для военных нужд, а также компонентов, используемых для производства ударных дронов.

Ожидается, что решение министры иностранных дел стран ЕС могут рассмотреть уже 15 июня во время встречи в Люксембурге. Санкции станут частью отдельного промежуточного пакета ограничений, в то время как работа над более масштабным, 21-м пакетом продолжается.

23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России. В него внесли шесть китайских компаний, а также девять из ОАЭ, две узбекские и по одной из Кыргызстана, Казахстана и Ирана. Все они подпадают под замораживание активов. Кроме того, запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Это первый случай, когда ограничения ЕС затронули китайские структуры. Под санкции попали компании, подозревающие в поставке России товаров двойного назначения и компонентов для ВПК.

Европейский Союз отменил санкции против двух китайских банков, ранее внесенные в ограничительный список за помощь России в обходе торговых санкций. Речь идет о Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

В Брюсселе признают, что новые шаги могут еще больше усложнить отношения с Пекином на фоне усиления торговых споров между сторонами, в частности, из-за претензий Евросоюза к субсидированному китайскому импорту.

Пекин уже заявил о готовности принять ответные меры, если ЕС введет дополнительные ограничения в отношении китайских компаний. В Китае также предупреждали о возможных последствиях после предварительных санкций против тех структур, по мнению Запада, которые помогают России обходить международные ограничения.

Европейский Союз работает над 21-м пакетом санкций против России, чтобы усилить давление на Кремль и приблизить мир уже летом. В него планируют добавить ограничения против банков, религиозных деятелей, "теневого флота" РФ и компаний, продающих украинское зерно с временно оккупированных территорий.