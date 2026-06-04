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ЄС готує санкції проти китайських компаній за допомогу Росії

Китай та ЄС
ЄС готує санкції проти китайських компаній

Європейський Союз планує розширити санкційний тиск на чотири компанії з Китаю, які можуть бути причетними до підтримки російського військово-оборонного комплексу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

За даними видання, яке посилається на внутрішні документи ЄС, до нового пакета санкцій проти РФ можуть потрапити чотири китайські підприємства.

За інформацією джерел, ці компанії підозрюють у сприянні діяльності так званого "тіньового флоту" Росії, постачанні хімічної продукції для військових потреб, а також компонентів, які використовуються для виробництва ударних дронів.

Очікується, що відповідне рішення міністри закордонних справ країн ЄС можуть розглянути вже 15 червня під час зустрічі в Люксембурзі. Санкції стануть частиною окремого проміжного пакета обмежень, тоді як робота над масштабнішим, 21-м пакетом, триває.

23 квітня ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. До нього внесли шість китайських компаній, а також дев'ять з ОАЕ, дві узбецькі та по одній з Киргизстану, Казахстану та Ірану. Усі вони підпадають під заморожування активів. Крім цього, забороняється надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Це перший випадок, коли обмеження ЄС торкнулися китайських структур. Під санкції потрапили компанії, які підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення та компонентів для ВПК. 

Натомість Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

У Брюсселі визнають, що нові кроки можуть ще більше ускладнити відносини з Пекіном на тлі посилення торговельних суперечок між сторонами, зокрема через претензії Євросоюзу до субсидованого китайського імпорту.

Пекін вже заявив про готовність вжити заходів у відповідь, якщо ЄС запровадить додаткові обмеження щодо китайських компаній. У Китаї також попереджали про можливі наслідки після попередніх санкцій  проти тих структур, на думку Заходу,  які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження.

Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на Кремль і наблизити мир уже влітку. До нього планують додати обмеження проти банків, релігійних діячів, "тіньового флоту" РФ та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Автор:
Світлана Манько