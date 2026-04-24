ЄС зняв санкції з китайських банків, які допомагали Росії обходити обмеження

Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідне рішення оприлюднене в офіційному журналі ЄС у межах нового, 20-го пакета санкцій проти Росії.

Обидві китайські фінансові установи потрапили під санкції влітку 2025 року в межах 18-го пакета обмежень. Тоді Євросоюз звинуватив їх у сприянні обходу чинних санкційних режимів через фінансові операції з російськими структурами.

У новому рішенні ЄС зазначається, що банки вжили заходів для закриття лазівок та припинення діяльності, яка могла використовуватися для обходу санкцій. Після цього Рада ЄС вирішила виключити їх із санкційного списку.

Разом із китайськими банками санкції також зняли з трьох фінансових установ Таджикистану — Dushanbe City Bank, Spitamen Bank та Commerce Bank of Tajikistan.

Водночас 20-й пакет санкцій передбачає і нові обмеження. До списку додано чотири банки з інших країн: Керемет-банк і Capital Bank of Central Asia з Киргизстану, Yelo Bank з Азербайджану та Joint Development Bank з Лаосу.

Окремо ЄС заборонив трансакції з 20 російськими фінансовими установами. Серед них Пошта Банк, Уральський банк реконструкції і розвитку, Металінвестбанк та БКС Банк.

Таким чином, Брюссель одночасно посилює тиск на нові канали обходу санкцій і готовий знімати обмеження з установ, які припинили співпрацю з Росією.

Нагадаємо, 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.