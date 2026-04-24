Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС зняв санкції з китайських банків, які допомагали Росії обходити обмеження

ЄС зняв санкції з китайських банків
ЄС зняв санкції з китайських банків / Depositphotos

Європейський Союз скасував санкції проти двох китайських банків, які раніше були внесені до обмежувального списку за допомогу Росії в обході торговельних санкцій. Йдеться про Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідне рішення оприлюднене в офіційному журналі ЄС у межах нового, 20-го пакета санкцій проти Росії.

Обидві китайські фінансові установи потрапили під санкції влітку 2025 року в межах 18-го пакета обмежень. Тоді Євросоюз звинуватив їх у сприянні обходу чинних санкційних режимів через фінансові операції з російськими структурами.

У новому рішенні ЄС зазначається, що банки вжили заходів для закриття лазівок та припинення діяльності, яка могла використовуватися для обходу санкцій. Після цього Рада ЄС вирішила виключити їх із санкційного списку.

Разом із китайськими банками санкції також зняли з трьох фінансових установ Таджикистану — Dushanbe City Bank, Spitamen Bank та Commerce Bank of Tajikistan.

Водночас 20-й пакет санкцій передбачає і нові обмеження. До списку додано чотири банки з інших країн: Керемет-банк і Capital Bank of Central Asia з Киргизстану, Yelo Bank з Азербайджану та Joint Development Bank з Лаосу.

Окремо ЄС заборонив трансакції з 20 російськими фінансовими установами. Серед них Пошта Банк, Уральський банк реконструкції і розвитку, Металінвестбанк та БКС Банк.

Таким чином, Брюссель одночасно посилює тиск на нові канали обходу санкцій і готовий знімати обмеження з установ, які припинили співпрацю з Росією.

Нагадаємо, 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Автор:
Тетяна Гойденко