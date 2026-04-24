Завод у Сумах визнали банкрутом: борги підприємства перевищили 3 млрд грн

Господарський суд Сумської області офіційно визнав Дочірнє підприємство “Завод обважнених бурильних та ведучих труб” (ДП “Завод ОБ та ВТ”) банкрутом. Суд відкрив ліквідаційну процедуру терміном на 12 місяців.

Рішення було ухвалене через фінансову неспроможність підприємства та відсутність перспектив для відновлення його діяльності. Аналіз стану заводу підтвердив збитковість та загальну негативну тенденцію розвитку.

Мільярдні борги та соціальна напруга

Згідно з постановою Північного апеляційного господарського суду, загальна сума заборгованості заводу перевищує 3 млрд грн. Серед найбільших кредиторів:

ТОВ “Кленовий лист”: 2,66 млрд грн;

ТОВ “Інтер Гроус Інвестментс Лімітед”: 324,6 млн грн;

ТОВ “ТГАЗ”: 92,6 млн грн;

АТ “Сумиобленерго”: 51,9 млн грн.

Окремою проблемою залишається заборгованість перед працівниками. Станом на квітень 2026 року завод посідає 30-те місце у списку найбільших боржників із заробітної плати в Україні. Сума боргу складає 14,83 млн грн, а у виконавчій службі перебуває 183 провадження.

Націоналізація та зв'язок з РФ

“Завод ОБ та ВТ” належав Володимиру Лук’яненку-старшому, а розпоряджатися активами міг його син — громадянин РФ Володимир Лук’яненко-молодший.

У травні 2025 року Апеляційна палата ВАКС стягнула 100% статутного капіталу підприємства (305 млн грн) у дохід держави. Крім того, на користь держави були стягнуті акції АТ “Сумське НВО” та АТ “Сумське НВО – Інжиніринг”.

Процедура ліквідації передбачає розпродаж майна підприємства для часткового погашення претензій кредиторів та виплати заборгованостей працівникам, хоча величезний обсяг боргів робить повне розрахування малоймовірним.

