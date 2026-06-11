Чому добрива дешевшають і як це впливає на врожай та прибутки фермерів

Світові ціни на карбамід за останні два місяці знизилися більш ніж на 30%, повністю нівелювавши зростання, викликане конфліктом на Близькому Сході. Здешевлення ключового азотного добрива вже вплинуло на ринок зерна, спричинивши падіння цін на кукурудзу, пшеницю та інші агрокультури.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Добрива стрімко дешевшають

На початку конфлікту ситуація на ринку була протилежною. Блокада Ормузької протоки поставила під загрозу майже третину світових поставок карбаміду, що викликало різке подорожчання добрив. Побоюючись дефіциту, аграрії почали активно шукати альтернативних постачальників, а ринок заклав у ціни значну премію за воєнні ризики.

Однак із поступовим зниженням напруженості побоювання щодо перебоїв у постачанні послабилися. Вартість карбаміду повернулася до рівнів, які фіксувалися до загострення на Близькому Сході. Одночасно з цим індекс Bloomberg Agriculture Spot, що відстежує ціни на десять ключових світових агрокультур, опустився до найнижчого рівня з початку березня.

Падінню цін на добрива сприяла низка факторів. Китай пом’якшив обмеження на експорт продукції, а виробники в країнах Південної Азії збільшили випуск після тимчасового скорочення на початку конфлікту. Крім того, ринок адаптувався до наслідків порушення логістики, тоді як слабший попит на зерно зменшив потребу аграріїв у добривах.

Додатковим чинником стало сезонне охолодження попиту. У більшості країн Північної півкулі посівна кампанія вже завершилася, а Бразилія - один із найбільших світових імпортерів добрив - скоротила закупівлі порівняно з минулим роком. Якщо раніше учасники ринку переймалися можливим подальшим зростанням цін, то тепер основним питанням стає глибина їхнього падіння.

Разом із добривами дешевшає й аграрна продукція. На ринок тиснуть сприятливі прогнози врожаю у США та активне надходження нового зерна з країн Північної півкулі, що збільшує пропозицію та послаблює цінову підтримку.

Втім, ситуація залишається вразливою до геополітичних ризиків. Будь-яке нове загострення на Близькому Сході може спровокувати черговий стрибок цін на енергоносії та добрива. Водночас у другій половині року ринок може отримати підтримку завдяки відновленню попиту з боку Бразилії.

Попри це, більшість аналітиків сходяться на думці, що ціновий пік на ринку карбаміду у 2026 році вже пройдено. Подальша динаміка залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході та активності закупівель добрив під урожай 2027 року. Якщо режим припинення вогню збережеться, а конфлікт не отримає нового витка ескалації, ринок матиме шанси на стабілізацію, хоча інфляційні ризики для світової економіки залишатимуться актуальними.

Нагадаємо, через руйнування промислової бази Україна нарощує імпорт мінеральних добрив. Наразі Польща стала одним із головних постачальників цієї продукції на український ринок із часткою близько 25%, випередивши Болгарію, Марокко та Китай.