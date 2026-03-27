Україна ризикує втратити до $5 млрд експортної виручки через дорогі добрива

Високі ціни на добрива загрожують аграрному експорту України / Depositphotos

Зростання вартості мінеральних добрив створює критичні ризики для проведення посівної кампанії та обсягів майбутнього врожаю. Під час озимої посівної Україна ризикує втратити понад 20% очікуваного врожаю. У грошовому еквіваленті це 5 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

За оцінками ВАР, поточна цінова ситуація вже ставить під сумнів можливість аграріїв забезпечити поля необхідними ресурсами.

На внутрішньому ринку вартість аміачної селітри та карбаміду вже досягла позначки 40 тисяч гривень за тонну.

Висока ціна зумовлена як загальносвітовими тенденціями, так і внутрішніми чинниками, зокрема витратами на логістику та митними платежами.

 У світі також спостерігається ріст, і якщо на зовнішніх ринках ціна складає близько 750–760 доларів, то в Україні через логістику та мита вона ще вища. 

Через таку фінансову навантаженість аграрії змушені скорочувати обсяги внесення поживних речовин, що безпосередньо вплине на врожайність.

Заступник голови ВАР зазначив, що рентабельність аграрного сектору опинилася під загрозою, оскільки витрати на посівну зростають, тоді як майбутні ціни на зернові та олійні культури залишаються непередбачуваними.

Механізми стабілізації ринку

У таких умовах ВАР пропонує конкретні рішення, щоб стабілізувати ситуацію. Серед запропонованих рішень — зміни в логістиці, запуск виробництва та коригування митної політики.

Марчук наголошує, що недовнесення добрив може мати масштабні наслідки для економіки країни.

"Якщо ми говоримо про озиму посівну, ситуація може стати критичною, і ми ризикуємо втратити понад 20% майбутнього врожаю. У грошовому вимірі це більше 4–5 млрд доларів валютної виручки", — додав він.

Нагадаємо, ВАР звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Через скорочення світових поставок і внутрішній дефіцит аміачної селітри ціни на карбамід зросли до $730 за тонну. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.

Автор:
Тетяна Бесараб