Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Посівна під загрозою: українські аграрії закликають уряд забезпечити добрива

Фермери просять уряд допомогти через дефіцит азотних добрив / Pixabay

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Через скорочення світових поставок і внутрішній дефіцит аміачної селітри ціни на карбамід зросли до $730 за тонну. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ВАР.

План стабілізації ринку добрив

У зверненні до міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева зазначається, що через події на Близькому Сході світова пропозиція мінеральних добрив суттєво скоротилася, що вже призвело до стрімкого зростання цін.

"Наразі наявна пропозиція на світовому ринку добрив не здатна задовольнити попит на них. Внаслідок чого біржові ціни на карбамід вже сягнули рівня $730 за тонну і мають перспективи до подальшого зростання", - наголошує ВАР.

Ситуацію на ринку азотних добрив ускладнює внутрішній дефіцит ключового продукту - аміачної селітри, імпорт якої наразі обмежений. У ВАР попереджають, що без невідкладних заходів нестача азоту може призвести до скорочення врожаю сільськогосподарських культур на понад 20% і матиме тривалий вплив на агросектор.

Водночас асоціація підкреслює, що Україна має ресурси для швидкого запуску власного виробництва добрив. За даними ринкових аналітиків, через тимчасові зупинки ТЕЦ споживання газу знизилось, а запаси збільшились на 3 млрд м³ порівняно з минулим роком. Це створює можливість терміново розпочати виробництво азотних добрив на внутрішніх потужностях.

З огляду на нагальність ситуації, ВАР закликає уряд вжити невідкладних заходів для стабілізації ринку мінеральних добрив і забезпечення аграріїв необхідними ресурсами для проведення весняної посівної кампанії.

Аграрії закликають уряд якнайшвидше запустити потужності Одеського припортового заводу для виробництва аміаку та карбаміду. Крім того, вони пропонують ініціювати скасування ввізного мита на імпорт карбаміду, сульфату амонію, а також аміачної та вапняково-аміачної селітри.

У ВАР наголошують, що реалізація цих заходів допоможе стабілізувати ціни на ринку мінеральних добрив та мінімізувати ризики для майбутнього врожаю.

Нагадаємо, кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів у 2025 році через війну, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%. 

Автор:
Ольга Опенько