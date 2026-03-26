Посівна під загрозою: українські аграрії закликають уряд забезпечити добрива

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Через скорочення світових поставок і внутрішній дефіцит аміачної селітри ціни на карбамід зросли до $730 за тонну. Аграрії наголошують, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ВАР.

План стабілізації ринку добрив

У зверненні до міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева зазначається, що через події на Близькому Сході світова пропозиція мінеральних добрив суттєво скоротилася, що вже призвело до стрімкого зростання цін.

"Наразі наявна пропозиція на світовому ринку добрив не здатна задовольнити попит на них. Внаслідок чого біржові ціни на карбамід вже сягнули рівня $730 за тонну і мають перспективи до подальшого зростання", - наголошує ВАР.

Ситуацію на ринку азотних добрив ускладнює внутрішній дефіцит ключового продукту - аміачної селітри, імпорт якої наразі обмежений. У ВАР попереджають, що без невідкладних заходів нестача азоту може призвести до скорочення врожаю сільськогосподарських культур на понад 20% і матиме тривалий вплив на агросектор.

Водночас асоціація підкреслює, що Україна має ресурси для швидкого запуску власного виробництва добрив. За даними ринкових аналітиків, через тимчасові зупинки ТЕЦ споживання газу знизилось, а запаси збільшились на 3 млрд м³ порівняно з минулим роком. Це створює можливість терміново розпочати виробництво азотних добрив на внутрішніх потужностях.

З огляду на нагальність ситуації, ВАР закликає уряд вжити невідкладних заходів для стабілізації ринку мінеральних добрив і забезпечення аграріїв необхідними ресурсами для проведення весняної посівної кампанії.

Аграрії закликають уряд якнайшвидше запустити потужності Одеського припортового заводу для виробництва аміаку та карбаміду. Крім того, вони пропонують ініціювати скасування ввізного мита на імпорт карбаміду, сульфату амонію, а також аміачної та вапняково-аміачної селітри.

У ВАР наголошують, що реалізація цих заходів допоможе стабілізувати ціни на ринку мінеральних добрив та мінімізувати ризики для майбутнього врожаю.

Нагадаємо, кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів у 2025 році через війну, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%.