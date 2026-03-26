Посевная под угрозой: украинские аграрии призывают правительство обеспечить удобрения

Всеукраинский аграрный совет (ВАР) обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Из-за сокращения мировых поставок и внутреннего дефицита аммиачной селитры цены на карбамид выросли до $730 за тонну. Аграрии отмечают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ВАР.

План стабилизации рынка удобрений

В обращении к министру экономики, окружающей среды и сельскому хозяйству Украины Алексею Соболеву отмечается, что из-за событий на Ближнем Востоке мировое предложение минеральных удобрений существенно сократилось, что уже привело к стремительному росту цен.

"Сейчас существующее предложение на мировом рынке удобрений не способно удовлетворить спрос на них. В результате чего биржевые цены на карбамид уже достигли уровня $730 за тонну и имеют перспективы к дальнейшему росту", - отмечает ВАР.

Ситуацию на рынке азотных удобрений усложняет внутренний дефицит ключевого продукта - аммиачной селитры, импорт которой ограничен. В ВАР предупреждают, что без неотложных мер недостаток азота может привести к сокращению урожая сельскохозяйственных культур более чем на 20% и будет иметь длительное влияние на агросектор.

В то же время ассоциация подчеркивает, что у Украины есть ресурсы для быстрого запуска собственного производства удобрений. По данным рыночных аналитиков, из-за временных остановок ТЭЦ потребление газа снизилось, а запасы увеличились на 3 млрд м³ по сравнению с прошлым годом. Это создает возможность срочно приступить к производству азотных удобрений на внутренних мощностях.

Учитывая неотложность ситуации, ВАР призывает правительство принять неотложные меры для стабилизации рынка минеральных удобрений и обеспечения аграриев необходимыми ресурсами для проведения весенней посевной кампании.

Аграрии призывают правительство как можно быстрее запустить мощности Одесского припортового завода по производству аммиака и карбамида. Кроме того, они предлагают инициировать отмену ввозной пошлины на импорт карбамида, сульфата аммония, а также аммиачной и известняково-аммиачной селитры.

В ВАР подчеркивают, что реализация этих мер поможет стабилизировать цены на рынке минеральных удобрений и минимизировать риски для будущего урожая.

Напомним, каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов в 2025 году из-за войны, а среди зависящих от агросектора семей этот показатель достигает 48%.