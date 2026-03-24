Мировые цены на удобрения бьют рекорды: что ждать аграриям и трейдерам

Мировые цены на удобрения растут до исторических максимумов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и блокирования ключевых транспортных путей. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание карбамида, фосфатов и сульфатов, что повлияет на себестоимость агропродукции в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение электронной зерновой биржи.

Удорожание удобрений: что ждет рынок в 2026 году

Сезон использования удобрений уже начался, а напряженность на Ближнем Востоке, где находятся основные мировые производители и экспортеры, продолжает влиять на глобальный рынок. Анализ ценовых тенденций на прошлой неделе показывает, что рост цен на удобрения может продолжиться в ближайшее время.

Блокировка Персидского залива привела к удорожанию нефти и удобрений, что повысит себестоимость агропродукции и, вероятно, повлечет за собой рост цен на зерновые и масличные культуры.

Больше всего пострадал рынок карбамида. Иран запретил экспорт и аммиак, а также атаковал заводы по производству удобрений. Дефицит поставок из Ирана и Катара на фоне сезонного спроса в США и Европе привел к резкому росту цен на карбамид.

Месячное запрещение РФ на экспорт аммиачной селитры и повышение цен на карбамид повлияли на рынок сульфата аммония, цены на который в Китае достигли 240–250 $/т FOB.

Китай временно приостановил экспорт суперфосфатов и диаммонийфосфата, что усугубило дефицит фосфатов на мировом рынке. Цены на фосфаты продолжают расти из-за неопределенности поставок с Ближнего Востока.

Рынок калийных удобрений пока стабилен, но рост стоимости фрахта давит на маржу поставщиков. В Китае цены снизились из-за избытка предложения, в то время как в Бразилии и США наблюдается умеренный рост. Основной фактор – удорожание поставок через Красное море.

Цены на серную кислоту, особенно в Америке, также растут из-за логистических проблем и дефицита серы. Готовая кислота начинает замещать процессинг с серой в производстве удобрений, что дополнительно поддерживает повышение цен.

Напомним, каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов в 2025 году из-за войны, а среди зависящих от агросектора семей этот показатель достигает 48%.