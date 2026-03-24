Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,09

43,95

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировые цены на удобрения бьют рекорды: что ждать аграриям и трейдерам

Что влияет на мировые цены на удобрения и как изменятся цены / Pixabay

Мировые цены на удобрения растут до исторических максимумов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и блокирования ключевых транспортных путей. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание карбамида, фосфатов и сульфатов, что повлияет на себестоимость агропродукции в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение электронной зерновой биржи.

Удорожание удобрений: что ждет рынок в 2026 году

Сезон использования удобрений уже начался, а напряженность на Ближнем Востоке, где находятся основные мировые производители и экспортеры, продолжает влиять на глобальный рынок. Анализ ценовых тенденций на прошлой неделе показывает, что рост цен на удобрения может продолжиться в ближайшее время.

Блокировка Персидского залива привела к удорожанию нефти и удобрений, что повысит себестоимость агропродукции и, вероятно, повлечет за собой рост цен на зерновые и масличные культуры.

Больше всего пострадал рынок карбамида. Иран запретил экспорт и аммиак, а также атаковал заводы по производству удобрений. Дефицит поставок из Ирана и Катара на фоне сезонного спроса в США и Европе привел к резкому росту цен на карбамид.

Месячное запрещение РФ на экспорт аммиачной селитры и повышение цен на карбамид повлияли на рынок сульфата аммония, цены на который в Китае достигли 240–250 $/т FOB.

Китай временно приостановил экспорт суперфосфатов и диаммонийфосфата, что усугубило дефицит фосфатов на мировом рынке. Цены на фосфаты продолжают расти из-за неопределенности поставок с Ближнего Востока.

Рынок калийных удобрений пока стабилен, но рост стоимости фрахта давит на маржу поставщиков. В Китае цены снизились из-за избытка предложения, в то время как в Бразилии и США наблюдается умеренный рост. Основной фактор – удорожание поставок через Красное море.

Цены на серную кислоту, особенно в Америке, также растут из-за логистических проблем и дефицита серы. Готовая кислота начинает замещать процессинг с серой в производстве удобрений, что дополнительно поддерживает повышение цен.

Напомним, каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов в 2025 году из-за войны, а среди зависящих от агросектора семей этот показатель достигает 48%.

Автор:
Ольга Опенько