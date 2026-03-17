Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Війна б’є по селу: кожна третя родина втратила частину доходів

аграрии, фермеры, кредиты
Дослідження ФАО показало, як війна змінила життя українського села / Урядовий портал

Кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів у 2025 році через війну, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Селяни втратили доходи

У ФАО зазначають, що для багатьох сільських сімей сільське господарство є не лише джерелом доходу, а й важливим способом забезпечення продовольством та підтримки стабільності родини. Тому підтримка фермерів має ключове значення як для продовольчої безпеки, так і для відновлення сільських громад.

За даними звіту про продовольчу безпеку та засоби до існування в Україні, 40% опитаних домогосподарств займаються агровиробництвом, при цьому 86% із них вирощують продукцію переважно для власного споживання. Це дозволяє частково захиститися від коливань ринку та зростання цін на продукти.

Водночас 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій подолання труднощів - витрачати заощадження, брати позики або скорочувати витрати на медицину та освіту.

У прифронтових регіонах 42% родин покладаються на пенсії як основне джерело доходу, а 3% домогосподарств взагалі не мають доходів. Крім того, 30% опитаних повідомили про скорочення виробництва сільськогосподарських культур, а в Херсонській області цей показник сягає 45%. Кожен п’ятий виробник тваринницької продукції також заявив про втрату худоби через війну.

Найбільш уразливими залишаються внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, очолювані жінками, а також сім’ї, які проживають поблизу лінії фронту.

Опитування охопило 2 800 домогосподарств у дев’яти прифронтових областях України. Отримані результати лягли в основу Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення ФАО на 2026–2028 роки.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.

Автор:
Ольга Опенько