Війна б’є по селу: кожна третя родина втратила частину доходів

Кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів у 2025 році через війну, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Селяни втратили доходи

У ФАО зазначають, що для багатьох сільських сімей сільське господарство є не лише джерелом доходу, а й важливим способом забезпечення продовольством та підтримки стабільності родини. Тому підтримка фермерів має ключове значення як для продовольчої безпеки, так і для відновлення сільських громад.

За даними звіту про продовольчу безпеку та засоби до існування в Україні, 40% опитаних домогосподарств займаються агровиробництвом, при цьому 86% із них вирощують продукцію переважно для власного споживання. Це дозволяє частково захиститися від коливань ринку та зростання цін на продукти.

Водночас 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій подолання труднощів - витрачати заощадження, брати позики або скорочувати витрати на медицину та освіту.

У прифронтових регіонах 42% родин покладаються на пенсії як основне джерело доходу, а 3% домогосподарств взагалі не мають доходів. Крім того, 30% опитаних повідомили про скорочення виробництва сільськогосподарських культур, а в Херсонській області цей показник сягає 45%. Кожен п’ятий виробник тваринницької продукції також заявив про втрату худоби через війну.

Найбільш уразливими залишаються внутрішньо переміщені особи, домогосподарства, очолювані жінками, а також сім’ї, які проживають поблизу лінії фронту.

Опитування охопило 2 800 домогосподарств у дев’яти прифронтових областях України. Отримані результати лягли в основу Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення ФАО на 2026–2028 роки.

