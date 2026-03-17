Война бьет по деревне: каждая третья семья потеряла часть доходов

Исследование ФАО показало, как война изменила жизнь украинской деревни

Каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов в 2025 году из-за войны, а среди зависящих от агросектора семей этот показатель достигает 48%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Крестьяне потеряли доходы

В ФАО отмечают, что для многих сельских семей сельское хозяйство не только источник дохода, но и важный способ обеспечения продовольствием и поддержания стабильности семьи. Поэтому поддержка фермеров имеет ключевое значение как для продовольственной безопасности, так и восстановления сельских общин.

По данным отчета о продовольственной безопасности и средствах к существованию в Украине, 40% опрошенных домохозяйств занимаются агропроизводством, при этом 86% из них выращивают продукцию преимущественно для собственного потребления. Это позволяет отчасти защититься от колебаний рынка и роста цен на продукты.

В то же время 75% домохозяйств вынуждены прибегать к негативным стратегиям преодоления трудностей - тратить сбережения, брать ссуды или сокращать расходы на медицину и образование.

В прифронтовых регионах 42% семей возлагаются на пенсии как основной источник дохода, а 3% домохозяйств вообще не имеют доходов. Кроме того, 30% опрошенных сообщили о сокращении производства сельскохозяйственных культур, а в Херсонской области этот показатель составляет 45%. Каждый пятый производитель животноводческой продукции также заявил о потере скота из-за войны.

Наиболее уязвимыми остаются внутри перемещенные лица, домохозяйства, возглавляемые женщинами, а также семьи, проживающие вблизи линии фронта.

Опрос охватил 2 800 домохозяйств в девяти прифронтовых областях Украины. Полученные результаты легли в основу Плана чрезвычайного реагирования и раннего восстановления ФАО на 2026-2028 годы.

Напомним, война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев : дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Автор:
Ольга Опенько