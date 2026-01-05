Фермеры четырех областей могут получить модульные зернохранилища: какие условия участия в программе

В Украине начался прием заявок на получение современных модульных зернохранилищ в рамках совместной инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Министерства экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Проект, финансируемый правительством Канады, направлен на расширение возможностей хранения урожая и укрепление продовольственной безопасности страны в условиях военного положения.

Кто может получить помощь

Участие в программе могут принять агропроизводители Полтавской, Ровенской, Волынской и Житомирской областей.

К участию допускаются хозяйства, официально зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР) и возделывающие от 200 до 1 000 гектаров сельхозугодий.

Каждое предоставленное модульное хранилище имеет емкость 1000 тонн, что в масштабах всей программы позволит дополнительно обеспечить хранение 100000 тонн зерна.

Заявки на участие в программе принимаются до 31 января 2026 года включительно через Государственный аграрный реестр. После рассмотрения поданных заявок отобранные участники получат уведомление в ГАР с информацией о дальнейших шагах и условиях получения помощи. Подача заявки не гарантирует получение зернохранилища, поскольку их количество ограничено.

Приоритеты и преимущества инициативы

Новая программа ФАО направлена на поддержание стабильности агросектора Украины путем расширения доступа к современной инфраструктуре хранения зерна, уменьшения послеуборочных потерь и снижения логистических затрат.

При отборе заявок особый приоритет будет предоставляться производителям ржи, а также женщинам-фермерам, возглавляющим агропредприятия.

"Ситуация с хранением зерна особенно критическая для производителей ржи. Сокращение его производства создает риски для обеспечения внутренних потребностей страны. Надлежащие складские мощности позволяют фермерам безопасно хранить урожай, получать более выгодные цены и самостоятельно определять оптимальное время реализации продукции", - подчеркнул заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлик.

Справка

Модульные зернохранилища – это быстросборные, перемещаемые, многоразовые конструкции для хранения зерна (рапса, пшеницы и т.п.) на фермах, состоящих из стандартных панелей (часто неперфорированных), образующих кольцо, овал или прямоугольник, с кровлей из ПВХ, что позволяет безопасно сохранять урожай. дефицита инфраструктуры

Напомним, в 2025 году фермеры семи прифронтовых областей получили 615 модульных зернохранилищ. Эти хранилища быстро монтируются, не требуют сложной техники и позволяют избежать послеуборочных потерь даже вблизи линии фронта.