В 2025 году фермеры семи прифронтовых областей получили 615 модульных зернохранилищ

Украинские фермеры получили 615 модульных зернохранилищ от ФАО

В Украине завершена международная программа, инициированная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), по распределению 615 модульных зернохранилищ. Агропредприниматели в 7 областях получили 615 модульных зернохранилищ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба FAO Ukraine.

Эта ключевая инициатива в 2025 году была направлена на поддержку фермеров из прифронтовых областей, поскольку возможность безопасного хранения урожая стала критически важной для планирования нового сезона в условиях, когда часть элеваторных мощностей разрушена войной.

Благодаря поддержке правительств Канады и Японии, фермеры в 7 областях Украины получили современные модульные хранилища вместимостью 1000 тонн каждое. Эти хранилища быстро монтируются, не требуют сложной техники и позволяют избежать послеуборочных потерь даже вблизи линии фронта. Руководитель Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова подчеркнула, что эти хранилища дают украинским фермерам то, что сегодня особенно необходимо во время войны – "стабильность и способность смотреть в будущее с надеждой".

ФАО в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства активно поддерживает агросектор с 2022 года. За это время украинским агропроизводителям было передано более 37 000 зерновых рукавов, 105 комплектов оборудования и 859 модульных хранилищ, что позволило сохранить более 8 млн тонн зерна. Устойчивое развитие инфраструктуры для хранения остается одним из ключевых факторов восстановления аграрного сектора, особенно в прифронтовых и недавно освобожденных районах.

Справочно

Модульные зернохранилища – это быстросборные, перемещаемые, многоразовые конструкции для хранения зерна (рапса, пшеницы и т.п.) на фермах, состоящих из стандартных панелей (часто неперфорированных), образующих кольцо, овал или прямоугольник, с кровлей из ПВХ, что позволяет безопасно сохранять урожай. дефицита инфраструктуры

Напомним, в апреле Черниговщина получила 54 модульных зернохранилища, которые передала отобранным сельскохозяйственным производителям.

Автор:
Татьяна Ковальчук