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Черниговщина получит 54 модульных зернохранилища: каким требованиям должны отвечать аграрии
Минагрополитики и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) расширяют программу предоставления модульных зернохранилищ на Черниговщину. Область получит 54 модульных зернохранилища, которые передаст отобранным сельскохозяйственным производителям.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Модульные зернохранилища помогут местным агропроизводителям сохранить урожай и укрепить устойчивость продовольственных систем.
"Расширение программы по предоставлению модульных зернохранилищ на Черниговщину — это не только о хранении урожая, но и о доверии к потенциалу нашего аграрного сектора, который, несмотря на войну, остается основой национальной экономики и залогом мировой продовольственной безопасности", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
В целом, ФАО, при финансовой поддержке правительств Канады и Японии, передаст 615 модульных зернохранилищ сельскохозяйственным производителям в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.
Какие требования к фемерам?
Чтобы претендовать на помощь фермеры должны обрабатывать от 200 до 1000 гектаров официально зарегистрированных земель в Черниговской области и активно использовать их для сельскохозяйственного производства. Предоставленные зернохранилища помогут сохранять собственный урожай и снизить послеуборочные потери.
Аграрии, желающие принять участие в программе, должны подать заявку через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 21 апреля 2025 года.
Ранее подать заявку на участие в программе могли фермеры из Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Фермеры смогут получить по одному зернохранилищу вместимостью 1000 тонн на хозяйство, что позволит безопасно хранить урожай для дальнейшего использования или продажи.
Напомним, еще в прошлом году представители Минагрополитики обсуждали с делегациями Агентства США по международному развитию (USAID) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вопросы поддержки обеспечения украинских аграриев зерновыми рукавами и модульными зернохранилищами. Грарии же нуждаются в доступных и удобных хранилищах для хранения урожая.