Украина скупила на мировом рынке почти все одноразовые зернохранилища

Украине для хранения урожая сельхозкультур в текущем сезоне потребуются одноразовые и мобильные зернохранилища общей емкостью до 20 млн. тонн. Закупки Украины альтернативных зернохранилищ истощили их запасы на мировом рынке.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, благодаря государственно-частному партнерству уже удалось законтрактовать необходимое оборудование.

"Украина, возможно, забрала все одноразовые системы для хранения урожая, которые сейчас доступны на мировом рынке, они преимущественно идут в Украину. Поэтому украинский рынок и государство подстраховались, и я надеюсь, что особых проблем с хранением урожая не будет", - заявил Сольский .

Он подчеркнул, что большую часть средств хранения урожая закупил украинский агробизнес в частном порядке.

"Судя по нашему мониторингу рынка и общения с его участниками, 15-19 млн тонн одноразового хранения законтрактовал бизнес, а также с помощью международных средств и через организацию ФАО ООН был закуплен и проведен тендер в этом месяце по инициативе МинАПК на примерно 6 млн тонн одноразового хранения", – сообщил министр.

По его словам, накануне был проведен отдельный тендер от Агентства США по международному развитию (USAID) по закупке для Украины мобильных силосов для хранения более чем на 1 млн. тонн сельхозкультур, а также оборудования для их погрузки и выгрузки.

Напомним, из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов до конца октября дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн тонн.

Отметим, Правительство ожидает сбор урожая на уровне 65-67 млн т, что на 32% меньше среднего объема урожая за последние 3 года (96 млн т).

Как прогнозируют в Украинской зерновой ассоциации, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.