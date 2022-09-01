Україна скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища

Україні для зберігання врожаю сільгоспкультур у поточному сезоні будуть потрібні одноразові та мобільні зерносховища загальною ємністю до 20 млн тонн. Закупівлі Україною альтернативних зерносховищ виснажили їхні запаси на світовому ринку.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, завдяки державно-приватному партнерству вже вдалося законтрактувати необхідне обладнання.

"Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися, і я сподіваюся, що особливих проблем зі зберіганням урожаю не буде", - заявив Сольський.

Він підкреслив, що більшу частину засобів для зберігання врожаю закупив український агробізнес у приватному порядку.

"Судячи з нашого моніторингу ринку та спілкування з його учасниками, 15-19 млн тонн одноразового зберігання законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних коштів та через організацію ФАО ООН було закуплено та проведено тендер цього місяця з ініціативи МінАПК на приблизно 6 млн тонн одноразового зберігання", - повідомив міністр.

За його словами, напередодні було проведено окремий тендер від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із закупівлі для України мобільних силосів для зберігання більш ніж на 1 млн тонн сільгоспкультур, а також обладнання для їх завантаження та вивантаження.

Нагадаємо, через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.

Зазначимо, Уряд очікує збір урожаю на рівні 65-67 млн т, що на 32% менше за середній обсяг урожаю за останні 3 роки (96 млн т).

Як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.