Урожай зернових та олійних поточного року сягне майже 70 млн тонн

Цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.

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Про це повідомляє прес-служба Української зернової асоціації.

Українські аграрії, незважаючи на складні умови воєнного часу, заміновані поля та бойові дії продовжують мужньо боротися за врожай, щоб Україна мала достатньо зерна та могла експортувати частину врожаю на світовий ринок.

Цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн. тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України. В умовах нинішньої пропускної спроможності Україна може розраховувати на обсяг близько 25-30 млн т у 2022/2023 маркетинговому році.

Крім того, перехідні залишки з 2021/2022 маркетингового року склали близько 25,9 млн т, а в 2022/2023 МР за оптимістичними прогнозами можуть збільшитися до 36,6 млн т, а за песимістичними – близько 48 млн т.

Урожай пшениці в Україні цього року можемо очікувати на рівні 20,8 млн т, незважаючи на суттєво нижчий показник, ніж торік (33 млн т), проте цей обсяг утричі більший, ніж Україна споживає на рік. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю становлять понад 10 млн т. Експорт пшениці в 2022/2023 МР з урахуванням великих перехідних запасів може становити близько 10 млн т пшениці.

Прогноз урожаю ячменю становить 6,6 млн т (у 2021 – 10,1 млн т), а експорт у 2022/2023 МР очікується на рівні 2 млн т. Урожай кукурудзи в новому сезоні очікується на рівні 27,3 млн (минулого року 37,6 млн т), при цьому експорт може становити близько 10 млн т.

Урожай соняшнику очікується на рівні 9 млн т (у 2021 – 16,9 млн т), а експорт на рівні 6 млн т з урахуванням перехідних запасів з минулого сезону на рівні 5,8 млн т. Переробка соняшнику в олію може досягти 7 млн т (минулого сезону 10 млн т). Збільшення експорту насіння соняшника пояснюється обмеженнями експорту олії через логістичні проблеми.

Урожай ріпаку прогнозується на рівні 1,65 млн т (у 2021 – 2,9 млн т), при цьому експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 1,45 млн т. Урожай сої очікуємо на рівні 2,2 млн т (у 2021 - 3,5 млн т), а експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 1,8 млн т.

Загалом експорт зернових та олійних у 2022/2023 МР очікується на даному рівні, якщо Україна в умовах блокади чорноморських портів зможе збільшити пропускну спроможність інших логістичних напрямків удвічі, зокрема залізничних переходів на кордонах із країнами ЄС.

Однак розблокування чорноморських портів значно спростить логістику та вартість перевезень зерна на експорт і виробники зможуть отримати більшу ціну за вирощений урожай відповідно до тієї ціни, що склалася на світовому ринку. Розблокування українських портів та забезпечення безпеки мореплавання у Чорному морі є єдиним шляхом швидко та ефективно відновити український експорт зерна до країн, що вкрай потребують. Нестача та дорожнеча продовольства може викликати за оцінками ООН голод у багатьох бідних країнах світу, масові протести та заворушення, і як наслідок масову міграцію людей з країн Африки та Близького Сходу до ЄС.

Зазначимо, що з початку війни Україні вдалося вивезти лише 7% річного обсягу експорту зернових.

Нагадаємо, Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем і досягти результату протягом 7-10 днів.