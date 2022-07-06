Эрдоган заявил, что достигнуть согласия по открытию "зерновых коридоров" удастся через 7-10 дней

Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с итальянским премьером Марио Драги, пишет Politico.

Эрдоган отметил, что договоренность об открытии "зерновых коридоров" из украинских портов может быть достигнута через 7-10 дней.

"Переговоры продолжаются. Зерно, подсолнечное масло – все это должно попасть в другие страны мира. Через 7-10 дней мы активизируем переговоры и попытаемся добиться результата", – сказал Эрдоган.

Он пообещал, что Турция активизирует усилия по переговорному процессу между Украиной и страной-агрессором РФ и уже в ближайшее время результат будет достигнут. Анкара стремится быть посредником для скорейшего решения вопроса под эгидой ООН.

Украинские власти хотят, чтобы Турция предоставила гарантии безопасности суднам, перевозящим зерно через Черное море.

Эрдоган подчеркнул, что безопасный проход через Черное море очень важен для коммерческого судоходства, поскольку, страны Африки уже столкнулись с дефицитом зерна.

Напомним, 12 июня Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским о создании "зернового коридора". В дальнейшем стало известно, что 21 июня прошла встреча турецкой и российской делегаций по решению продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном. В частности, было заявлено о договоренности о переговорах между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения этой проблемы.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о гарантиях обеспечения экспорта зерна из Украины по Черному морю Украина ведет с Турцией и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.