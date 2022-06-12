Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским о создании "зернового коридора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на следующей неделе провести переговоры с коллегами из России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Как передает агентство Anadolu, об этом глава турецкого государства сообщил на встрече с молодежью в городе Ван.

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По словам Эрдогана, темой консультаций станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции в Черном море.

"На следующей неделе мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу "зернового коридора", - сказал турецкий лидер.

Напомним, что 6 июня СМИ сообщили, что РФ и Турция якобы достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна по морскому коридору из порта Одессы.



Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что Украина готова к возобновлению экспорта зерна через Черное море, однако на переговоры с Турцией и Россией об этом украинскую сторону никто не приглашал.

На следующий день украинское Министерство иностранных дел констатировало, что между Украиной, Турцией и Россией отсутствуют договоренности по разблокировке украинских портов. При этом там подчеркнули, что любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут ею отвергнуты.