Турция может стать посредником в деблокаде украинских портов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова к возобновлению морского экспорта зерна, однако ни его, ни министра иностранных дел Дмитрия Кулебу не приглашали на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет, в частности, рассматриваться вопрос черноморского судоходства и на которой будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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При этом, как передает "Интерфакс-Украина", глава государства подтвердил журналистам, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос посредничества турецкой стороны в разблокировании украинских портов.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно... чтобы был безопасный коридор из кораблей, чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии", - рассказал он.

По его словам, цель будущей встречи, вероятно, заключается в полученим Турцией гарантий от РФ, что "с их кораблями ничего не случится", однако детали этой ситуации украинскому президенту пока не известны.

Зеленский также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей. По его словам, речь идет о вывозе некоторого объема товара по железной дороге, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставок. Через порты Одесской области же Украина может вывозить, как отметил президент, 10 миллионов тонн зерновых ежемесячно.

"Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, то осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование одесского побережья и кто должен быть гарантом, глава государства заявил, что считает самой крепкой гарантией соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе.

"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это наилучшая гарантия", - добавил Зеленский.

Напомним, что ранее в понедельник СМИ стало известно, что РФ и Турция достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна по морскому коридору из порта Одессы.

Накануне Кулеба также заявлял, что Украина со своей стороны готова создать условия для возобновления экспорта из Одесского порта, однако вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу.