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Зеленский рассказал, сколько зерна россияне заблокировали в портах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассматривает разные варианты разблокировки своих портов. Один из них - военный, и для этого уже запросили соответствующее вооружение.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном с премьер-министром Португалии Антониу Коштой брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа, передает Укринформ.
"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - сообщил Зеленский.
Ранее в ООН заявили, что если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что россияне воруют у украинцев зерно, масло, овощи и сельскохозяйственную технику.