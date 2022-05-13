Россияне воруют у украинцев зерно, масло, овощи и сельскохозяйственную технику, - Минагрополитики

Российские оккупанты, кроме грабежа 500 тыс. зерновых, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли сельскохозяйственную технику на временно оккупированных территориях Украины.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, оккупанты вывезли около 500 тыс. тонн зерновых из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. В частности, известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Также зафиксированы факты краж и сельскохозяйственной техники.

"Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая месторасположение – ред.) можно четко отследить, что она уехала на территорию РФ и Крыма", - сказал Высоцкий.

Кроме того, по словам первого замминистра, оккупанты украли и несколько сотен килограммов овощей у украинских общин, находящихся на временно оккупированных территориях.

"У них была попытка его экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому, скорее всего, они его как-то внутренне будут использовать для своих целей", - сообщил Тарас Высоцкий.

Напомним, МИД Украины категорически осудил действия России по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев, и предупреждает, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупационных властей.

В частности, часть украденных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Вероятнее всего, страна назначения груза – это Сирия.