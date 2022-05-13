Росіяни крадуть в українців зерно, олію, овочі та сільськогосподарську техніку, - Мінагрополітики

Російські окупанти, крім грабежу 500 тис. зернових, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів та вкрали в українських аграріїв сільськогосподарську техніку на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, окупанти вивезли близько 500 тис. тонн зернових з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Зокрема, відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Також зафіксовано факти крадіжок і сільськогосподарської техніки.

"Вона в наших фермерів сучасна. По GPS (супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце розташування - ред.) можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму", - наголосив Висоцький.

Окрім того, за словами першого заступника міністра, окупанти вкрали й декілька сотень кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"У них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому швидше за все вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", - повідомив Тарас Висоцький.

Нагадаємо, МЗС України категорично засудило дії Росії щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв, і попереджає, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, добуте внаслідок мародерських дій російської окупаційної влади.

Зокрема, частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу – це Сирія.