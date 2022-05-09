Російські окупанти під керівництвом ФСБ вивезли до Криму 500 тонн зерна

Російські окупанти під керівництвом ФСБ масово вивозять украдене в Україні зерно в Крим. Частину зерна країна-агресор планує продати на світовому ринку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Окупанти масово вивозять зерно з окупованих територій. Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. 400-500 тисяч тонн вони вже відправили у напрямку Криму. Це великий бізнес, яким курують люди, зовсім не ті, які просто крали телевізори. Очевидно, що цим займаються представники спецслужб Росії, найвищі ешелони військових", - заявив міністр.

Він також додав, що в окупованому Криму вже кілька років не вирощували зерно, тому росіяни цинічно крадуть його в українців. Також частину зерна окупанти хочуть продати.

"Всі кораблі, що йдуть із Севастополя, це кораблі, навантажені українським краденим зерном. Були випадки, на які відреагувало наше МЗС, і деякі кораблі розвертали з Єгипту та інших країн", – сказав Сольський.

За його словами, українська прокуратура вже розпочала кримінальні провадження. Також ведеться робота, щоб це зерно можна було заарештовувати та продавати за допомогою західних партнерів України.

Відомо, що росіяни вивозять з усієї окупованої української території зерно, яке було на складах. Там було залишено близько 1,3 мільйона тонн зернових, які передусім потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців.