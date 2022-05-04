Оккупанты вывезли с захваченных территорий около трети запасов зерна

Россияне вывозят с оккупированной украинской территории зерно, которое находилось на складах. Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил в эфире "Эспрессо".

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По его словам уже вывезена почти треть всех запасов.

"На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было", — отметил Высоцкий.

Он сказал, что с оккупированных территорий четырех областей Украины уже вывезли около 400 тысяч тонн.

Напомним, россияне сбросили авиабомбы на элеваторный комплекс в Рубежном и полностью уничтожили его. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка от бомб.

Из-за российской агрессии в Украине в портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна, предназначенные на экспорт. В ООН считают, что это может усугубить глобальный продовольственный кризис.