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- Політика
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Окупанти вивезли із захоплених територій близько третини запасів зерна
Росіяни вивозять з окупованої української території зерно, яке було на складах. Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі "Еспресо".
За його словами, вже вивезено майже третину всіх запасів.
"На тимчасово окупованих територіях було залишено близько 1,3 мільйона тонн зернових. стратегічних запасів там не було", - зазначив Висоцький.
Він сказав, що з окупованих територій чотирьох областей України вже вивезли близько 400 тисяч тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, росіяни скинули авіабомби на елеваторний комплекс у Рубіжному та повністю знищили його. Про це свідчать супутникові знімки, на яких видно воронку від бомб.
Через російську агресію в Україні в портах було заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначеного на експорт. В ООН вважають, що це може посилити глобальну продовольчу кризу.