Німеччина організує "зерновий міст" для експорту української продукції

У Німеччині планують вивозити сільськогосподарський урожай із України залізничним транспортом. Для цього задіяне DB Cargo, дочірнє підприємство Deutsche Bahn AG з вантажних перевезень, повідомляє Handelsblatt.

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Залізничні перевезення мають замінити експорт, який відбувався морським шляхом.

"Як співробітник залізничного транспорту, я зобов'язаний забезпечити відправку 20 мільйонів тонн зерна, щоб запобігти голодній катастрофі у світі", - заявив парламентський статс-секретар Федерального міністерства транспорту Міхаель Теурер.

За його словами, відбуваються переговори з українськими та іншими європейськими залізницями.

"Ми вивчаємо, як "зерновий міст" може бути реалізований у конкретних умовах", - сказав він.

У Німеччині говорять про організацію до 20 тисяч поїздів. Йдеться про фінансування заходів із федерального бюджету.

Теурер зазначив, що перевезення на поїзді дорожчі, ніж на кораблі.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливість експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

При цьому в Україні очікують, що 20-30% посівних площ залишаться незасіяними.