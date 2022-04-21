В Украине ожидается сокращение производства агропродукции на 40-70% - Минагро

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.

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Из-за войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, сельское хозяйство несет убытки каждый день. При этом на данный момент сложно посчитать конкретную цифру потерь. Об этом в интервью изданию Adnkronos заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Мы уже понимаем, что посев уменьшится на 20-30%. Соответственно это приведет к более низкому качеству посева, а значит и урожайности. По предварительным подсчетам, 20-30% посевных площадей останутся незасеянными. Точную цифру можно будет назвать в конце мая, когда закончится посевная", – говорит он.

Сольский добавил, что сейчас сложно назвать количество урожая, которое получит Украина.

"Конкретные цифры назвать сложно. Ожидаем существенные показатели по овощным культурам. Многие аграрии меняют культуру. Например, сеявшие кукурузу в этом году переходят на подсолнечник. Соответственно, урожай кукурузы снизится. Вместо этого выросли посевы сои, рапса, ярового ячменя и яровой пшеницы. По предварительным оценкам, общий спад производства составляет от 40 до 70% в зависимости от продукта и ситуации в отдельном регионе", – уточнил он.

Напомним, что в текущем сезоне в Украине урожай ягод снизится на 30-50%.