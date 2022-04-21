- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
В Украине ожидается сокращение производства агропродукции на 40-70% - Минагро
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что 20-30% посевных площадей останутся незасеянными.
Из-за войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, сельское хозяйство несет убытки каждый день. При этом на данный момент сложно посчитать конкретную цифру потерь. Об этом в интервью изданию Adnkronos заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
"Мы уже понимаем, что посев уменьшится на 20-30%. Соответственно это приведет к более низкому качеству посева, а значит и урожайности. По предварительным подсчетам, 20-30% посевных площадей останутся незасеянными. Точную цифру можно будет назвать в конце мая, когда закончится посевная", – говорит он.
Сольский добавил, что сейчас сложно назвать количество урожая, которое получит Украина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Конкретные цифры назвать сложно. Ожидаем существенные показатели по овощным культурам. Многие аграрии меняют культуру. Например, сеявшие кукурузу в этом году переходят на подсолнечник. Соответственно, урожай кукурузы снизится. Вместо этого выросли посевы сои, рапса, ярового ячменя и яровой пшеницы. По предварительным оценкам, общий спад производства составляет от 40 до 70% в зависимости от продукта и ситуации в отдельном регионе", – уточнил он.
Напомним, что в текущем сезоне в Украине урожай ягод снизится на 30-50%.