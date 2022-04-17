Без черешни и с поздней клубникой: в текущем сезоне урожай ягод снизится на 30-50%

Производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую смогут вырастить.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Из-за понесенных потерь в результате боев или оккупации территорий, где находятся ягодные фермы, урожай этого года сократится на 30-50% в зависимости от ягоды.

Об этом AgroPortal.ua сообщила президент ассоциации "Ягодничество Украины" Ирина Кухтина.

По ее словам, существует вероятность того, что в этом году черешни не будет, а сезон клубники начнется позже.

"Допускаем, что в этом году черешни вообще не будет, ведь, например, на части Запорожской области ведутся бои, и уже пропущен тот период, когда нужно было проводить агрономические мероприятия. Переместится по времени сезон клубники — если раньше ягода попадала на рынок на конец апреля и начало мая, то сейчас ее следует ожидать не раньше конца мая. Ведь производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую смогут вырастить. По остальным ягодам трудно сказать, отдельные фермы серьезно пострадали, а иногда даже местные жители сел мародерили, выкапывали даже кусты на полях. Поэтому дать точную оценку очень трудно", — говорит Ирина Кухтина.

Кухтина отметила, что несмотря на все, украинские ягодники борются за будущий урожай, даже ищут возможности обработать насаждения с использованием дронов для проведения работ по разминированию полей.

Напомним, что к середине весны текущего года цены на тепличные помидоры из местных комбинатов в Украине достигли новой рекордной стоимости — от 93 до 112 гривен за килограмм.