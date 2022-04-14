В портах Украины сейчас находится 57 судов с зерном и масличными культурами

В украинских портах на данный момент стоит 57 судов с 25 млн тонн зерновых и масличных культур. При этом сохранность товара зависит от состояния этих судов.

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Об этом в интервью "Экономической правде" заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

Он отметил, что до войны в Украине через порты шло около 5 млн тонн экспорта в месяц. Однако сейчас порты в Одессе и Николаеве не могут работать. При этом есть еще 20 млн тонн прошлогоднего урожая, который нужно было вывезти этой весной. По словам Сольского, если порты не откроются, то страна и дальше будет вывозить товар через западные страны автотранспортом, с помощью ж/д сообщения и через дунайский порт баржами. Но только за март из Украины вывезли всего 200 тысяч тонн.

"У нас 20 млн тонн зерна на складах с прошлого года и, условно, 30 млн тонн нового урожая, который нужно будет вывезти. Сколько лет его придется вывозить тогда? И это при том, что каждый год будет появляться новый объем. Поэтому очевидно, что это проблема номер один", — говорит министр.

Сольский также добавил, что абсолютное большинства зерна в порту – это зерно трейдеров. На элеваторах – зерно и аграриев, и трейдеров.

"На кораблях оно не разгружается и дальше будет находиться на кораблях. Там сейчас 57 судов, в которых 1,25 млн тонн – это зерновые и масличные. Относительно сроков хранения, я думаю, что даже сами капитаны в большинстве случаев не знают, есть ли с этим проблемы. Они точно не планировали, чтобы это зерно находилось на кораблях долго. В общем, все зависит от того, в каком состоянии трюмы этих кораблей. Когда зерно лежит более трех месяцев, то возникают проблемы и часть груза может быть испорчена. Зависит от состояния судов", — подытожил он.

Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.