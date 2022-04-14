У портах України зараз перебуває 57 суден із зерном та олійними культурами

В українських портах зараз стоїть 57 суден, у яких 1,25 млн тонн зернових і олійних культур. У цьому збереження товару залежить від стану цих суден.

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Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Він зазначив, що до війни в Україні через порти йшло близько 5 млн тонн експорту на місяць. Проте зараз порти в Одесі та Миколаєві не можуть працювати. При цьому є ще 20 млн тонн торішнього врожаю, який потрібно було вивезти цієї весни. За словами Сольського, якщо порти не відкриються, то країна й надалі вивозитиме товар через західні країни автотранспортом, за допомогою залізничного сполучення та через дунайський порт баржами. Але за березень із України вивезли лише 200 тисяч тонн.

"У нас 20 млн тонн зерна на складах з минулого року і, умовно, 30 млн тонн нового врожаю, який потрібно буде вивезти. Скільки років його доведеться вивозити тоді? І це при тому, що щороку з'являтиметься новий обсяг. Тому очевидно, що це проблема номер один", — каже міністр.

Сольський також додав, що абсолютна більшість зерна в порту – це зерно трейдерів. На елеваторах – зерно і аграріїв, і трейдерів.

"На кораблях воно не розвантажується і далі перебуватиме на кораблях. Там зараз 57 суден, в яких 1,25 млн тонн – це зернові та олійні. Щодо термінів зберігання, я думаю, що навіть самі капітани здебільшого не знають, чи є з цим проблеми. Вони точно не планували, щоб це зерно було на кораблях довго. Загалом все залежить від того, в якому стані трюми цих кораблів. Коли зерно лежить понад три місяці, то виникають проблеми та частина вантажу може бути зіпсована. Залежить від стану суден", — підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила рішення призначити Миколу Сольського на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.