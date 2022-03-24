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Политика
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Рада назначила нового главу Минагрополитики Украины

Рада назначила нового главу Минагрополитики Украины
Николай Сольский

Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук.

За это решение проголосовали 294 народных депутата. Сольский – народный депутат от партии "Слуга народа". Ранее он возглавлял Комитет Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

На этом же заседании Рада уволила Роман Лещенко с должности главы Минагрополитики. За увольнение Лещенко с должности министра проголосовал 321 депутат.

За день до этого, 23 марта, СМИ сообщили, что Лещенко сам подал в отставку, причины увольнения пока неизвестны.

Именно Минагрополитики несет ответственность за посевную кампанию, которая уже началась в Украине. В условиях войны посевная особенно важна. Почему Лещенко  ушел с должности в такой ответственный момент и было ли это лично его решение, в настоящее время достоверно неизвестно. 

Напомним, Лещенко возглавлял министерство с 17 декабря 2020 года. С начала российской-украинской войны он уже сделал ряд важных заявлений касательно АПК. В частности, Лещенко сообщил, что украинское правительство разрабатывает план по экспорту зерна в другие страны, чтобы предотвратить глобальный мировой продовольственный кризис. 

Автор:
Вита Молодан